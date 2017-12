Le tribunal correctionnel de Privas a condamné mardi un kossovar de 45 ans à un an de prison. Au printemps dernier, il avait réussi à se faire donner 7.000 € par des communautés de religieuses du Nord-Ardèche.

Privas, France

Soeur Catherine est la seule victime à avoir fait le déplacement à Privas. La supérieure de la communauté des soeurs de Saint Joseph de Saint-Félicien raconte que le prévenu est venu la trouver en expliquant qu'il était un réfugié afghan. Il avait besoin d'argent pour le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que de celles de sa famille. Il devait payer des timbres fiscaux et il n'en avait pas les moyens. Puis il expliquait qu'il était orthodoxe et qu'il viendrait prier dans la chapelle. "C'est sûr, j'ai été naïve" explique soeur Catherine. Mais elle sort le chéquier de la communauté et lui donne 1.000 €. A ce moment-là, elle a un doute car le prévenu part en courant sans dire merci.

Un kossovar de 45 ans ancien réfugié en France

Le prévenu a bien été réfugié en France. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui il essaie de vivre en faisant des petits boulots. Il a également mis au point un numéro de faux réfugié dont il se sert pour soutirer de l'argent. Depuis 2006, son casier judiciaire fait état de nombreux chantages ou abus de faiblesse. Et c'est cette technique qu'il reprend au printemps dernier dans les communautés religieuses du Nord-Ardèche. Il explique au tribunal qu'il a contracté une dette de 200.000 € au Kossovo et que maintenant il doit la rembourser. "Mais alors tant que vous n'avez pas remboursé cette dette vous allez continuer à escroquer des gens" s'inquiète le président.

La défense

L'avocat de la défense essaie de démontrer que l'infraction n'est pas constituée, puis il enchaine sur le fond. La dette du prévenu est bien réelle. Il doit 200.000 € à un soi-disant ami qui selon son conseil pourrait bien être une mafia du Kossovo. Il est donc obligé de rembourser dans les délais. Et puis l'homme n'a pas eu une vie facile en connaissant très tôt la guerre. Il est né à Mitrovoca au Kossovo, lieu emblématique des tensions entre serbes et albanais. Le tribunal a décidé de condamner le prévenu à un an de prison.