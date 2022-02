Un dealer à pied dans Valence avec gilet pare-balles et arme de poing

La violence s'est intensifiée autour du trafic de drogue et désormais, les dealers prennent leurs précautions. En témoigne cette interpellation à Valence lundi 31 janvier. La brigade anti-criminalité surveille de possibles points de deal. Chemin des Hugenots dans le quartier Briffaut, la BAC repère un homme déjà connu des services de police. A la vue des policiers, l'homme se débarrasse d'un sac et tente de quitter un gilet pare-balle. Interpellé, il a sur lui une arme de poing. Dans le sac, se trouve de la drogue : 180 grammes d'héroïne, un peu de cocaïne et de résine de cannabis ainsi qu'une grosse somme d'argent. L'homme sera jugé en comparution immédiate ce vendredi.