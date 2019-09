Un dealer arrêté à Nantes après avoir laisser traîner la drogue dans sa chambre d'hôtel

Nantes, France

Un trafiquant de drogue présumé a facilité le travail des gendarmes dans l'agglomération nantaise. Après deux premières arrestations pendant une vente, ils remontent facilement au fournisseur principal.

La femme de chambre repère la drogue

Et avant même qu'ils aient le temps de le localiser, ils se fait interpeller par la police dans un hôtel de l'Est de Nantes. Il faut dire que, dans sa chambre, il a laissé traîner plus de deux kilos de résine de cannabis, une centaine de grammes d'opium, 20 grammes d'héroïne et un peu d'ecstasy. Tout ça n'a pas échappé à la femme de chambre et l'hôtel a donc prévenu la police. Sur place, les enquêteurs ont aussi découvert 1.147 euros.

La marchandise était celle d'un petit réseau constitué d'un fournisseur et de deux petits dealers. Une quinzaine de clients ont été identifiés.