Un dealer de Borny identifié... car il avait fait tomber son portable

C'est ce qui s'appelle un coup de chance... Les policiers ont eu un coup de pouce du destin, dans une affaire de trafic de stupéfiant. Alors qu'ils enquêtaient depuis le mois de février sur un trafic de drogue dans le quartier de Borny, à Metz, ils se sont rendus dans un hall d'immeuble où se trouvaient un groupe de dealers.

Des hommes qui ont pris la fuite... Mais l'un des suspects a fait tomber son téléphone en s'enfuyant ! Ce qui a permis son identification. Deux autres hommes ont été interpellés début juillet dans cette affaire. Chez eux : un peu de drogue, des téléphones, et près de 2.500 euros en liquide.

Le suspect prend encore la fuite... par les toits cette fois !

Mais les policiers cherchent toujours le principal suspect, celui qui a fait tomber son portable. À la mi-août, ils retournent dans le hall de l'immeuble. Peine perdue, cette fois l'homme s'enfuit par les toits, en abandonnant au passage de l'héroïne et de la cocaïne dans l'escalier. Les deux autres sont à nouveau arrêtés, et condamnés à 4 et 10 mois de prison.

80.000 euros par semaine pour l'homme qui se cachait dans la cuisine de ses parents

Finalement, le principal suspect est retrouvé lundi, caché dans la cuisine de ses parents, à Metz. En garde à vue, il reconnait mener un véritable business de la drogue, du lundi au vendredi, de midi à minuit. Environ 200 transactions par jour, qui lui rapportait 80.000 euros par semaine depuis un an.

Âgé de 18 ans, l'homme sera jugé en comparution immédiate ce mercredi.