Un dealer interpellé à Orange, des milliers d'emballages de drogue et de l'argent liquide saisis

Les policiers d'ORANGE appuyé par des renforts départementaux de la DDSP84 ont mené une opération anti-drogue en ce début de semaine dans le quartier de "La Tourre". De nombreux habitants se plaignaient d'incivilités liés à un trafic de drogue. Plusieurs appartements squattés par des trafiquants de drogue présumés ont été perquisitionnés pendant deux jours. Des stupéfiants et de l'argent liquide ont été saisis. Un dealer qui s'était réfugié dans un appartement "nourrice" a été repéré par les policiers municipaux alors qu'il jetait par la fenêtre plusieurs pains de résine de cannabis. Il a été placé en garde à vue.

Le lendemain, de nouvelles investigations ont abouti à la découverte d'un appartement "logistique" au sein du quartier. Les produits y étaient découpés et conditionnés. Des milliers d'euros et plus de 2 kgs de drogues ont été saisis ainsi que des milliers d'emballages vides et prêts à l'emploi.

Le dealer a été déféré ce mercredi devant le parquet à l'issue de sa garde à vue et incarcéré. Le Parquet de Carpentras a ouvert une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants pour poursuivre cette affaire.