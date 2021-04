Un dealer mis en échec à Monteux

Lundi 12 avril, c'est lors d'un banal contrôle de routine que les policiers ont découvert de l'herbe et une matraque télescopique dans les poches d'un jeune homme de 20 ans qui circulait dans Monteux (Vaucluse). Dans son véhicule, 160 grammes de résine, 720 d'herbe et 1.800 euros en cash. La perquisition à son domicile n'a rien donné de plus, mais la prise était déjà belle.

Jugé en comparution immédiate

Lors de sa garde à vue, le jeune dealer a reconnu travailler comme livreur pour un réseau local. Déjà bien connu de la justice, il a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Carpentras. Condamné à 16 mois de prison dont huit avec sursis, il est désormais interdit à ce Gardois de paraître en Vaucluse.