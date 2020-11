Un dealer nîmois arrêté à Alès

Les policiers alésiens ont mené une opération anti-délinquance et anti-stupéfiants sur le secteur Quai de Grabieux, à Alès, ce mercredi matin. Un dealer nîmois âgé de 22 ans, "très défavorablement connu de la police et de la justice" a été arrêté en possession de 115 grammes de résine de cannabis, 16 grammes d'herbe de cannabis et 15 grammes de cocaïne, le tout conditionné pour la vente.

il avait également dans les poches 260 euros en espèces, deux téléphones portables et une feuille de comptabilité. Il est en garde à vue.