La femme qui roulait à contre sens sur l'A75 lundi soir aurait fait demi-tour à la barrière de péage de Carbrials à l'est de Béziers avant le choc avec deux voitures dix kms plus loin.

Hérault, France

L'enquête avance vite sur l'accident mortel de l'A75 lundi soir vers 20h45.

Une femme de 79 ans est morte dans le choc de son véhicule avec deux voitures au niveau de Valros.

Elle se serait retrouvé à rouler à contre-sens après avoir fait demi-tour à la barrière de péage de Cabrials. Une barrière de péage qui permet de rejoindre l'autoroute A9. L'autoroute devient alors payant. Une hypothèse corroborée par les témoignages recueillis par les gendarmes de Clermont-l'Hérault qui pourront également s'appuyer sur les enregistrements vidéos fournis par la société d'autoroutes ASF gestionnaire de cette portion de l'A75 ainsi que l'A9.

En décembre dernier déjà, un automobiliste avait fait demi-tour à cette même barrière de péage de Cabrials. Le conducteur nonagénaire avait expliqué qu'il ne pensait pas être sur l'autoroute lorsqu'il est arrivé à la barrière de péage. Pensant être sur une départementale, il a rebroussé chemin et parcouru plusieurs kilomètres avant de percuter une voiture. Un accident sans gravité à l'époque.

Pourtant, depuis deux ans, un dispositif a été mis en place sur la barrière de péage de Cabrials pour éviter le demi-tour. Des caméras infrarouge détectent un contre-sens et alertent les opérateurs des ASF. Des panneaux sens interdit s'allument pour l'automobiliste, des messages sont inscrits sur les panneaux pour prévenir les autres conducteurs qui arrivent.

Au delà de ce cas de la barrière de péage de Cabrials , l'A75 est particulièrement concerné par les contre-sens. Gratuite donc sans péages, avec des échangeurs tous les 10 kms au lieu de 20 sur l'A9, l'autoroute est sujette aux erreurs. D'où les travaux réalisés en 2013-2014 sur les échangeurs : Des sens-interdits, des flèches au sol et des balisettes. Mais c'est un vrai problème selon Philippe Lermine, adjoint en chef du service sécurité routière à la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer : "On ne peut pas résoudre ce problème à 100%"