Un début d'incendie dans une cellule de la prison de Valence

Ce vendredi 27 août, peu après 10h30, de la fumée s'échappe de la porte et des fenêtres d'une cellule. À l'intérieur, le détenu a bloqué la porte. Cinq surveillants pénitentiaires défoncent "la porte à coups de pied". L'incendiaire a la vie sauve. Il est pris en charge quelques minutes plus tard lorsque les sapeurs-pompiers arrivent avant d'être conduit à l'hôpital.

Les surveillants pénitentiaires, qui ont inhalé également de la fumée, sont examinés. L'un d'eux est également hospitalisé pour des examens de contrôle. Le détenu, qui serait psychologiquement instable, avait semble-t-il placé des détritus et un matelas devant sa porte avant d'y mettre le feu. Le matelas étant ignifugé, il n'y a pas eu de flamme mais seulement de la fumée.

"Une fois de plus l'UFAP UNSa Justice Valence dénonce la dangerosité de nos métiers et veut mettre à l'honneur le professionnalisme de nos camarades qui démontrent au quotidien combien ils sont précieux, précise le syndicat dans un communiqué. L’UFAP UNSa Justice de Valence demande une reconnaissance des agents à hauteur des actes qui ont sauvé la vie du détenu et protégé l’infrastructure de l’établissement."