Un début d'incendie maîtrisé dans un camion-benne de Brest Métropole

Un camion de ramassage des déchets recyclables a soudainement pris feu jeudi matin près de Brest. Les réflexes de l'équipe d'éboueurs ont permis de sauver le véhicule. La cause de l'incendie n'est pas connue mais l'hypothèse d'une explosion de batterie est la plus probable.

Grosse frayeur jeudi matin pour des éboueurs de Brest Métropole. Vers 8 heures à Guipavas, en pleine tournée, les deux ripeurs situés à l'arrière d'un camion benne ont constaté un départ de feu dans la trémie de chargement, remplie d'emballages ménagers.

Le chauffeur du véhicule a d'abord tenté d'éteindre les flammes avec un extincteur, mais en vain. L'équipage a alors déchargé la benne sur le parking désert d'une médiathèque, évitant probablement la destruction du camion. Les pompiers sont intervenus quelques minutes plus tard pour éteindre le sinistre. Il n'y a eu ni blessé ni dégât matériel apparent.

Une explosion de batterie ?

L'origine de l'incendie n'est pas établie mais Brest Métropole rappelle que quatre départs de feu dus à des batteries qui explosent sont survenus en septembre dernier à l'usine Triglaz, où sont traités tous les déchets recyclables du Nord-Finistère. La collectivité lance un appel à la responsabilité : "les fusées de détresse, les batteries [notamment de téléphones], les cartouches de fusil et autres éléments de même nature, font peser un risque certain sur les personnels de la collecte et du tri des déchets, ainsi que sur les équipements. Il est formellement interdit de les mettre dans les poubelles. Des points de collecte sont disponibles dans les magasins qui les commercialisent ou en déchèterie."