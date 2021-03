Un déchaînement de violences : deux hommes condamnés à de la prison ferme pour un passage à tabac en Mayenne

Deux hommes, âgés de 36 et 57 ans, ont été condamnés à de la prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel de Laval. Le premier, actuellement en détention dans une autre affaire, passera six mois de plus derrière les barreaux. Le second écope d'une sanction de trois mois sous forme de bracelet électronique.

En juin dernier, dans un appartement de Laval, pour une histoire d'argent et sur fond d'alcool, ils avaient roué de coups une de leurs connaissances. Un déchaînement de violence, une avalanche de coups portés à la tête de la victime, une personnes fragile et vulnérable, grièvement blessée : traumatisme crânien, nez cassé, mâchoire fracturé. "Ça aurait pu se terminer par sa mort", a déclaré le Procureur de la République.