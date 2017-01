Un déchetterie au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble à Nantes

Un "écopoint" a ouvert aujourd'hui rue du Bourget à Nantes, il remplace celui de Viarme. Sa particularité ? Il est situé à l'intérieur d'un immeuble, au rez-de-chaussée, sous une crèche et des logements sociaux.

"C'est une première en France, c'est un site pilote au niveau national", se félicite Michelle Gressus, la vice-présidente de Nantes Métropole, déléguée à la collecte et au traitement des déchets. La déchetterie, plus précisément l'écopoint, qui vient d'ouvrir remplace celui de Viarme. Il est situé au 20 rue du Bourget dans le quartier Hauts-pavés, Saint-Félix à Nantes. Mais il n'a pas du tout la même apparence. Quand l'ancien était à l'air libre, celui-ci est intégré à un nouvel immeuble. Il y aura donc à l'étage une crèche et des logements sociaux.

L'écopoint est intégré à l'immeuble, il se trouve au rez-de-chaussée, à l'intérieur. © Radio France - Maureen Suignard

400 m² et deux espaces distincts

Les voitures peuvent arriver par la rue du Bourget qui est à sens unique, elles passent ensuite un portail pour accéder à l'écopoint, où 5 à 6 véhicules peuvent s'arrêter en même temps.

Le lieu est séparé en deux. Il y a d'abord l'écopoint "classique" où l'on dépose le carton, la ferraille et tous les objets abîmés comme un vieux canapé ou un matelas usé. Il y a ensuite "l'espace ré-emploi", une zone où les nantais pourront déposer des petits objets pour les trier: des vêtements, des livres, de la vaisselles, des jouets, des téléphones portables et autres objets électroniques.

Les usagers déposeront leurs objets recyclables dans des bacs. © Radio France - Maureen Suignard

Pour respecter les voisins, les horaires ont été aménagés, l'écopoint ne sera pas ouvert le dimanche par exemple car tout le monde a le droit de dormir le dimanche matin", souligne Fabienne Padovani, adjointe au maire en charge du quartier Saint-Félix/ Hauts Pavés.

L'écopoint ne sera donc ouvert que du mardi au samedi, de 12h15 à 17h15.

Des associations se chargeront ensuite de récupérer ces objets et de les recycler. Les usagers ont l'interdiction de récupérer quoi que ce soit sur le site.

Attention, il y a aussi des déchets non-admis dans l'écopoint, notamment les déblais et gravats autres que ceux issus du bricolage familial ; les pièces de véhicules motorisés ; les ordures ménagères ; les cadavres d'animaux ; les bouteilles de gaz, et le verre.

Attention, tous les déchets ne sont pas admis à l'écopoint © Radio France - Maureen Suignard

Aussi, contrairement à l'ancien écopoint, il ne sera plus possible de déposer les déchets verts.

On ne pourra plus déposer les déchets vert ici car quand ils sont un peu humides cela fait de la fermentation, ça produit des odeurs, ce n'est pas gérable avec les voisins du dessus", préciseGuillaume Raison, responsable collecte déchetterie à Nantes Métropole.

Mais des opérations de broyage sont programmées dans le quartier. Les nantais peuvent aussi amener leurs déchets dans les déchetteries de la métropole.