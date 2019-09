Un défibrillateur arraché et jeté dans l'eau dans les Côtes-d'Armor

Rue de Poulafret, Paimpol, France

La mairie de Paimpol pousse un coup de gueule dans le bulletin municipal du mois de septembre. Le défibrillateur qui se trouvait à Poulafret est en libre service. Il est utilisable par tous et permet de sauver des vies en réagissant rapidement en cas d'arrêt cardiaque.

1400 euros perdus

"Coup de gueule, peut-on lire dans le bulletin, Le défibrillateur de Poulafret a été retrouvé dans l’eau... Au delà de coûter 1400€, ça peut sauver des vies... Sans commentaire!"

Le défibrillateur, accroché sur le mur du Moulin de Poulafret, a été "décelé de son support et jeté à l'eau", explique la directrice de cabinet du maire Carole Mercier. "C'est d'autant plus regrettable qu'il est situé sur une zone de loisir et de baignade, où il est indispensable d'avoir ce genre d'équipement."

Déjà des défibrillateurs pris pour cible dans la ville

Ce n'est pas la première fois que les défibrillateurs sont pris pour cible à Paimpol. Plusieurs fois, ils ont été ouverts, ce qui les déclenche et oblige la municipalité à engager des frais pour les remettre en place. Cet fois, l'appareil qui a séjourné dans l'eau de mer est totalement inutilisable. Il va devoir être remplacé.

Cet été, un autre défibrillateur a même été volé dans la ville. Il avait été rapporté dès le lendemain par le responsable du larcin, accompagné de ses parents confus.

La mairie rappelle qu'à Paimpol, ces défibrillateurs ont déjà permis de sauver des vies.