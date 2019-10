Un délégué du procureur de Béziers, un gendarme à la retraite, a été placé en détention provisoire le 25 octobre. Il est mis en examen pour détournement de fonds, escroquerie aggravée et trafic d'influence. L'enquête est confiée au SRPJ de Montpellier.

Béziers, France

Un délégué du procureur de Béziers en détention provisoire depuis vendredi 25 octobre. Il est mis en examen pour détournement de fonds, escroquerie aggravée et trafic d'influence. C'est un ancien gendarme de 69 ans qui a fini sa carrière dans le Gard. Il est devenu délégué du procureur de Béziers il y a 12 ans.

Une garde à vue de 48 heures

Comme tous les autres délégués, il était chargé de faire appliquer les sanctions décidées par le parquet et qui concernent des mesures alternative aux poursuites pénales. Des infractions de faible gravité et non contestées par l'auteur. Par exemple, une amende, un stage de citoyenneté ou bien la remise du permis de conduire.

Échanges de bons procédés ?

On lui reproche d'avoir détourné une partie des amendes qu'il faisait payer aux justiciables. Les enquêteurs cherchent également à savoir s'il leur demandait de l'argent contre la promesse d'être un peu plus indulgent. Sa combine aurait duré trois ans, au moins. C'est le parquet de Narbonne qui est saisi et le SRPJ de Montpellier qui enquête.

Pas de salaire, mais une indemnité

Les délégués sont des citoyens mandatés par la justice qui exercent sous l'autorité du parquet. En général, des retraités, gendarmes et policiers, enseignants, magistrats ou travailleurs sociaux. Ils ne touchent pas de salaire. Ils sont indemnisés en fonction de la mission qu'ils ont accomplie : près de huit euros pour un rappel à la loi et près de 16 euros pour une obligation de soins.