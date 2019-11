Un délinquant sexuel interpellé près de l'école Sainte-Thérèse à Metz

Une mère d'élève de l'école Ste-Thérèse a révélé sur un réseau social qu'un homme au profil de délinquant sexuel suivait régulièrement sa fille de 10 ans à la sortie des classes. Suite à sa plainte, l'homme a été interpellé et mis en examen avec interdiction de s'approcher des écoles et des enfants.

Metz, France

L'émotion est vive à Metz, à l'école Sainte-Thérèse, suite à ces révélations sur les réseaux sociaux d'une mère d'élève. Cette femme a porté plainte dimanche dernier. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. La justice a ouvert une information judiciaire. Âgé de 43 ans, cet homme qui nie les faits a été mis en examen et placé sous un contrôle judiciaire très serré. Mais sur Facebook, la mère de l'enfant dénonce le fait qu'il a été remis en liberté. Elle a publié sa photo sur le réseau social, un message relayé près de 20.000 fois.

Extrait du message publié sur Facebook par la mère d'élève - Capture d'écran Facebook

Des parents d'élèves inquiets

Devant l'école Sainte-Thérèse, beaucoup de parents comme cette mère de deux enfants ne sont pas rassurés : "Tout le monde est inquiet, tout le monde en parle", explique Lysiane, "d'autant plus qu'il y a deux sorties. Personnellement, j'ai un enfant qui sort par une sortie et l'autre enfant, de l'autre côté, donc l'autre de l'autre côté, c'est stressant sachant que l'un de mes enfants me rejoint seul sur le trajet".

Je comprends l'émotion suscitée, l'affaire est prise très au sérieux - le procureur de la République de Metz

Dans le cadre de son contrôle judiciaire strict, le mis en examen a l'interdiction de s'approcher des écoles, des mineurs et obligation de pointer régulièrement au commissariat. "S'il enfreint l'une de ces conditions, il sera placé en détention provisoire", précise le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

Le Procureur de la République de Metz Christian Mercuri assure que "l'affaire est prise très au sérieux" Copier

Déjà condamné pour agressions sexuelles

Cet homme fragile psychologiquement - il est sous curatelle renforcée - a déjà été condamné pour des faits d'agressions sexuelles au sein de sa famille. Et des images pédopornographiques ont été retrouvées à son domicile. "Je comprends bien évidemment l'émotion suscitée par cette affaire qui est prise très au sérieux, assure le Procureur, qui précise qu'un juge d'instruction est en charge de l'enquête et que des investigations supplémentaires vont être menées. Christian Mercuri appelle aussi à la prudence sur les réseaux sociaux.

Message sur Facebook de l'association des parents d'élèves de l'école Ste Thérèse - Capture d'écran Facebook

De son côté, l'association de parents d'élèves de l'école appelle à la vigilance et la police rappelle qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le 17.