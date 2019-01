Un déluge de neige sur les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

Cette fois, l’hiver est arrivé dans les Pyrénées-Orientales. La neige tombe à gros flocons sur le Capcir, la Cerdagne et le Haut-Conflent. A 16 heures, les hauteurs de neige sont déjà conséquentes

60 centimètres aux Angles

44 centimètres à Formiguères (La station va pouvoir ouvrir 100% de son domaine)

30 centimètres à Font-Romeu

20 centimètres à Fontpédrouse,

4 centimètres à Prats-de-Mollo

Quelques centimètres à Vernet-les-Bains, Sournia, Escaro, etc

La circulation des poids-lourds est désormais interdite sur la Nationale 116 à partir de Prades. Les équipements sont nécessaires à partir d'Olette. Les cols de Puymorens et de Jau sont fermés à la circulation. Et le transport scolaire est suspendu ce mercredi en Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent.

La station du Cambre d'Aze ce mercredi à la mi-journée - Capture d'écran (page facebook du Cambre d'Aze)

Selon Météo France, ces chutes de neige intenses doivent se poursuivre pendant la nuit de mercredi à jeudi. La limite pluie-neige va progressivement s'abaisser, et les flocons pourraient blanchir le secteur de Prades et des Aspres en fin de nuit. La Plaine du Roussillon devrait être épargnée.

Prévisions de Météo France pour la nuit de mercredi à jeudi - Météo France (Capture d'écran)

Quatre départements des Pyrénées sont en vigilance avalanche : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne. L'Andorre est également concernée par cette vigilance orange.