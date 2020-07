Un démantèlement en cours à Calais ce vendredi dans un campement de migrants

CRS, gendarmes et police aux frontières sont déployés ce vendredi 10 juillet dans la zone industrielle des Dunes à Calais. Ils sont chargés de démanteler les campements de migrants qui y sont installés. L'opération a débuté tôt le matin, sans incident pour le moment selon la préfecture du Pas-de-Calais.

La zone est bouclée et impossible d'accès. Difficile de savoir combien de personnes y vivent. Le président de l'association Salam à Calais Jean-Claude Lenoir est amer : "On nous dit souvent que les associations mentent sur les chiffres et grossissent le nombre de migrants, mais derrière on organise ce genre de démantèlement de grande ampleur... On est revenus vingt ans en arrière sur les conditions de vie de ces personnes, elles sont déplorables."