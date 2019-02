Un demi millier de naufragés de la route en Savoie à cause de la neige

La neige abondante en fin d'après-midi ce vendredi a bloqué l'accès à plusieurs stations de ski en Maurienne. 410 automobilistes ont dû dormir à Saint Jean de Maurienne. D'autres à Flumet. Et certains sont restés bloqué à Albiez.

Saint-Jean-de-Maurienne, France

60 à 70 centimètres de neige ont recouvert la Maurienne à la tombée de la nuit, à la veille du week-end, bref... Scénario connu, avec les mêmes effets. Entre 22 heures et minuit, de très nombreux automobilistes ont fait demi-tour vers les trois lieux ouverts par la préfecture de Savoie à Saint Jean de Maurienne. Certains par leurs propres moyens, d'autres après intervention des pompiers de Savoie, à pied d'oeuvre jusqu'à deux heures et demi du matin. Pas de gros pépins, selon les secours, mais pas mal de voitures en vrac et un bus dans la montée de valloire à 2 h 30 (!) dont les chaines ont cassées.

D'autres lieux d'accueil ont été aménagés par les commune à Flumet et sur Albiez.

Sur place : lits de camps, café, brioches et bonne humeur. Philosophes , les "naufragés" prennent leur mal en patience, nous dit notre reporter Xavier Grumeau.

Centre d'accueil d'urgence à Saint Jean de Maurienne © Radio France - Xavier Grumeau

La neige a coupé du monde plusieurs stations : les Arves, la Toussuire , Albiez et Le corbier.