Un dentiste d'Anglet devant la justice pour escroquerie et exercice illégal de sa profession

Un dentiste d'Anglet comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir escroqué la Sécu et exercé sa profession malgré une interdiction temporaire. Le parquet a requis deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende.

Il avait continué d'exercer sa profession de dentiste alors même qu'il était sous le coup d'une interdiction temporaire : un dentiste d'Anglet, était jugé ce mardi par le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir escroqué la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, à hauteur de 22 000 euros. Le parquet a requis deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer sa profession pendant cinq ans à l'encontre du praticien de 56 ans, qui a reconnu les faits. Il devra aussi rembourser la Sécurité sociale. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 22 mars prochain.

Il reçoit des patients malgré l'interdiction

À la barre du tribunal, Jean-François n'en mène pas large. Souvent il hésite, bafouille quelques mots, baisse la tête. Lui, le praticien expérimenté était sous le coup d'une interdiction d'exercer sa profession entre décembre 2017 et novembre 2018 pour ne pas avoir respecté certains protocoles médicaux radiologiques. Mais qu'à cela ne tienne, il persiste à recevoir des patients dans son cabinet. Pour se faire payer par la Sécu, il va ensuite antidater les factures. Si bien que l'Assurance maladie de Bayonne va recevoir 360 actes pour la seule journée du 24 novembre 2017. 130 patients en une journée. Tous les voyants de contrôles s'allument au rouge écarlate sur les ordinateurs des bureaux de la Caisse primaire.

Peine de prison requise

"Pourquoi avoir continué d'exercer ?", lui demande la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. "Pour soigner", répond d'une faible voix le prévenu, marié et père de trois enfants. "Nous avons à faire à un médecin peu scrupuleux", dénonce pour sa part l'avocate de la CPAM, Me Sophie Serrano, qui demande le remboursement des sommes détournées. "Le lien de confiance a été rompu", souligne la procureure de la République Roseline Clerisse, qui rappelle que le dentiste avait été déjà condamné pour fraude en 2010. Pour la défense, Me Camille Ordoqui a souligné que son client reconnaissait la matérialité des faits. Un dentiste qui envisage aujourd'hui "d'arrêter sa profession". Une "bonne chose" estime le parquet.