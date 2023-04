Un dentiste de Dordogne condamné pour agression sexuelle après avoir embrassé sa patiente sur la bouche

Un dentiste du Bergeracois a été condamné ce jeudi au tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis pour agression sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime, car l'homme de 74 ans a embrassé sur la bouche sa patiente âgée de 25 ans.

Le dentiste a également été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et il devra payer une amende de 3.000 euros dont 2.000 euros avec sursis et des réparations pour le préjudice matériel et moral à la victime.

Le dentiste a avoué, mais minimise les faits

Le 26 février dernier, la jeune femme se présente chez ce dentiste de garde pour se faire soigner une dent qu'elle doit dévitaliser. Le dentiste l'a soigné avant de lui faire des compliments et de l'embrasser sur la bouche. La jeune femme, choquée, est sorti de la consultation avant d'attendre dans sa voiture que le médecin sorte. Elle l'a invectivé avant d'appeler les gendarmes. L'homme de 74 ans a reconnu les faits, mais pour lui, ce n'est pas une agression sexuelle.

Pour rappel, une agression sexuelle est définie par la loi comme toute atteinte sexuelle commise soit par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce délit est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et jusqu'à 75.000 euros d'amende.