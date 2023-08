Un départ de feu à Bluffy, le quatrième cette semaine en Haute-Savoie

Le risque de feux de forêt reste important en Haute-Savoie. Ce jeudi, un nouvel incendie s'est déclenché dans le département, cette fois au-dessus de Menthon-Saint-Bernard, sur la commune de Bluffy, entre les lieux-dits Ramponnet et Le Bosson, où un hectare a brulé. En fin d'après-midi, le feu était fixé, mais une trentaine de pompiers étaient toujours sur place, appuyés d'un hélicoptère qui a effectué trois largages sur la zone de l'incendie.

Le SDIS 74 demande aux parapentistes, randonneurs, automobilistes d'éviter le secteur afin de faciliter le passage des secours, message adressé également aux plaisanciers du lac d'Annecy puisque la zone d’écopage de l'hélicoptère se trouve au niveau de Talloires.

Quatrième feu en une semaine

Mercredi, trois hectares d'arbustes , de pelouse d'alpage et quelques résineux sont partis en fumée dans le massif du Semnoz en bordure d'un sentier de randonnée, à 1.200 mètres d'altitude, en limite entre Alléves (Haute-Savoie) et Bellecombe-en-Bauges (Savoie) et les pompiers étaient toujours sur les lieux jeudi matin .

Mardi, deux feux de broussailles s'étaient déclenchés en Haute-Savoie : le premier à Alex, au niveau du rond-point de Thônes, le second à Beaumont au sommet du Grand Piton à plus de 1.300 mètres d'altitude (les pompiers avaient dû déployer 400 mètres de tuyaux pour atteindre les flammes.