Un incendie sur un chantier de ferraille en Dordogne

Les fumées montent très haut dans le ciel. Un incendie s'est déclaré à proximité du site d'un ferrailleur à Lamonzie-Saint-Martin à côté de Bergerac en Dordogne ce lundi 8 août. Le feu a pris dans les broussailles vers 17h30 route de Lardiller juste à côté de l'entreprise de dépôt de fer, sans qu'on ne sache encore comment. Selon le maire de la commune présent sur place, les bâtiments n'ont pas pris feu mais les flammes ont grignoté toute la ferraille, les pneus, une pelle mécanique, des remorques, une grue... Et ont atteint le parc et les cyprès autour du site.

Une trentaine de pompiers mobilisés

Plusieurs camions et une trentaine de pompiers sont sur place selon le maire. Selon les gendarmes les pompiers sont vigilants car des bouteilles de gaz sont à proximité. L'incendie a pu être bloqué sur toute sa partie sud grâce à du maïs broyé, mais le vent a tourné et l'incendie s'est propagé à l'est du site. Selon le maire à 23h le feu était en train d'être maîtrisé. Les pompiers vont rester sur place toute la nuit et une partie de la matinée pour protéger les lieux. Il n'y a pas de bois à proximité mais des champs de maïs très secs et un immeuble de 50 logements. La route de Lardiller est fermée à la circulation.