Un départ de feu sans gravité à la centrale de Creys-Malville

Vers 10h10 ce lundi 12 juin, un départ de feu s'est produit dans un atelier de découpe de la centrale nucléaire de Creys-Malville, sur la commune de Creys-Mépieu (Isère). Un site qui est en démantèlement depuis 1997. Le départ de feu a eu lieu, indique la centrale, alors que des "intervenants procédaient à une opération de découpe sur le bouchon couvercle cœur avec des outillages thermiques".

L'ASN et la préfecture prévenues

Cet atelier se trouvant au cœur du bâtiment qui abritait l'ancien réacteur et sur un site sensible, les sapeurs-pompiers ont été déplacés en nombre. Ils ont finalement inspecté les lieux et constaté que l'intervention des équipes internes au site avait permis de maitriser l'incendie. Les fumées "sont restées localisées dans l’atelier de découpe situé dans le bâtiment réacteur, précise encore la direction de Creys-Malville, et aucune personne n’a été blessée durant l’évènement". Comme il se doit la Préfecture de l'Isère, l'Autorité de sûreté nucléaire et la commission locale d'information (assemblée des communes riveraines) ont été informées de l'évènement