Un dépôt sauvage d'immondices découvert près d'Amboise lors d'une opération de Gendarmerie

Ce dépôt a été découvert entre Amboise et Mosnes lors d'une opération conjointe de la brigade fluviale et de la gendarmerie.

Opération conjointe de la gendarmerie d'Amboise, de la brigade fluviale et de l'office de la chasse et de la faune sauvage, hier matin. Pendant 3 heures, à bord d'une barque et d'un 4x4, 8 hommes sont allés contrôler des chasseurs, et des pêcheurs, entre Mosnes et Amboise.

Ils n'ont pas relevé d'infraction. En revanche, ils ont découvert un important dépôt sauvage d'immondices dans un secteur protégé.