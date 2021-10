Un député britannique conservateur meurt poignardé, un homme arrêté

David Amess, député britannique conservateur, a été tué à l'arme blanche ce vendredi alors qu'il effectuait un déplacement dans sa circonscription, dans l'Essex, à l'est de Londres. Un suspect a été arrêté.

Le député britannique David Amess, a été poignardé à plusieurs reprises ce vendredi alors qu'il tenait une permanence parlementaire dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea (Royaume-Uni), à l'est de Londres, selon un conseiller municipal et des médias locaux. Ces médias ont plus tard annoncé la mort de l'élu des suites de ses blessures.

La police locale a indiqué dans un communiqué que l'homme qui avait été retrouvé blessé était mort sur place, en dépit des efforts des services de secours. "Un homme de 25 ans a été rapidement arrêté après l'arrivée de la police sur place, soupçonné de meurtre", a-t-elle ajouté, indiquant qu'un couteau a été retrouvé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des personnalités politiques, comme l'ancien directrice de la communication du parti conservateur et épouse du Premier ministre britannique, Carrie Johnson, ont rendu hommage au député sur les réseaux sociaux, comme l'a repéré franceinfo.