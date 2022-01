Un député de Bourgogne menacé de mort après son vote à l'Assemblée Nationale sur le pass vaccinal

Le député La république en Marche de Saône et Loire, Benjamin Dirx, a reçu ce mercredi des menaces de mort dans des messages envoyés dans sa boîte mail. L'élu explique sur sa page Facebook qu'il va porter plainte.

"Tu vas te prendre des balles de kalash" - "Je vais faire comme le Bataclan", voilà la teneur de deux messages arrivés dans la boîte mail de Benjamin Dirx ce mercredi matin. Ces menaces visent à la fois le député et ses proches et font suite à ses récents votes à l'Assemblée nationale concernant sur les mesures sanitaires et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. L'élu annonce sur sa page Facebook qu'il va porter plainte.

"Je ne me laisserai pas intimider au nom du mandat que vous m'avez confié. Mon engagement pour la République et la Démocratie est et restera total." conclu le député dans son message posté sur les réseaux sociaux.