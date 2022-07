La prison de Seysses, épinglée pour son insalubrité, nous ouvre ses portes

Des cafards dans les douches, des déchets en contrebas des fenêtres, des rats, et parfois des matelas à même le sol. Les conditions de détention à la maison d'arrêt de Seysses ont été épinglées de nombreuses fois. Le tribunal administratif, saisi en référé par des avocats du barreau de Toulouse, doit d'ailleurs se prononcer prochainement sur le sujet. Des améliorations urgentes avaient déjà été ordonnées en 2021 par la justice, mais toutes n'ont pas encore reçu de réponse.

C'est dans ce contexte que le député NUPES de la 4e circonscription de Haute-Garonne, François Piquemal, a usé de son droit de parlementaire pour visiter la maison d'arrêt. France Bleu Occitanie, comme d'autres médias, a pu le suivre et assister à la visite.

Une surpopulation depuis plusieurs années

La principale problématique à la maison d'arrêt de Seysses, comme dans de nombreux établissements pénitentiaires en France, c'est la surpopulation carcérale. L'établissement accueille 1.046 détenus (sans compter ceux qui se trouvent sous bracelet électronique), pour une capacité opérationnelle de 690 places.

Résultat de cette surpopulation : certains se retrouvent à trois dans des petites cellules de 9 ou 12 mètres carrés. Conçues à l'origine pour accueillir un seul détenu, on y trouve désormais des lits superposés, mais aussi des matelas, posés à même le sol. Actuellement, on recense 80 matelas au sol. Un chiffre qui a diminué ces dernières années : au 1er janvier 2021 on en comptait 188 à la maison d'arrêt de Seysses, le record datant de janvier 2019, où l'on dénombrait 271 matelas au sol.

Des conditions dont se plaignent les détenus qu'a pu croiser le député LFI François Piquemal lors de sa visite. "On nous prend pour des animaux. Il y a des animaux, ils sont encore mieux que nous. On est dans neuf mètres carrés (...) c'est vraiment dur. En plus avec cette chaleur qu'il y a : là il fait 39 degrés, dans une cellule à trois personnes il fait 43-45 degrés. Nous, ça va, on a un ventilo, il y a des gens qui n'en ont pas du tout dans cette cellule", témoigne ainsi un détenu qui doit partager sa cellule avec deux autres personnes.

Une insalubrité critiquée

L'insalubrité de la maison d'arrêt a été de maintes fois soulignée. En effet, les rats pointent le bout de leur nez. Questionné par le député François Piquemal, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, Philippe Audouard, précise : "On mène des opérations de dératisation tous les mois", en ajoutant que ce sont les jets de déchets depuis les fenêtres des détenus qui attirent le plus souvent les rongeurs. Une opération de dératisation un peu spéciale, effectuée à l'aide de furets, est prévue en septembre. Par ailleurs, des émetteurs d'ultrasons sont utilisés pour les chasser.

Au-delà des rats, on retrouve également des cafards dans les cellules. Ainsi, au cours de la visite que France Bleu Occitanie a pu suivre, les nuisibles étaient visibles dans certaines douches. La direction de l'établissement affirme que des opérations de désinsectisation trimestrielles ont lieu, et que des moyens sont mis en œuvre pour venir a bout des rats et des cafards. Une équipe de 10 détenus supplémentaire a ainsi été mobilisée pour nettoyer la cour.

Des surveillants pas assez nombreux

Si les conditions d'accueil des détenus sont épinglées, les conditions de travail du personnel de la maison d'arrêt sont elles aussi critiquables. Les surveillants croisés affirment souvent ne pas être assez nombreux. "Si les détenus vont mal dans une prison, c'est que m'a dit un membre du personnel très justement, les personnels ne peuvent pas être dans de bonnes conditions (...) Il y a un manque de moyens humains qui est flagrant, dans ce service public comme dans d'autres, et c'est à ça aujourd'hui qu'il faut répondre" estime le député de Haute-Garonne, François Piquemal. Ce dernier compte bien interpeller le gouvernement sur le sujet, et promet de revenir tous les ans à la maison d'arrêt de Seysses.