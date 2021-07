Un député LREM des Bouches-du-Rhône est menacé de mort avant le vote sur l'extension du pass sanitaire

Alors que le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire doit être présenté dans trois jours en conseil des ministres, le député LREM des Bouches-du-Rhône Jean-Marc Zulesi reçoit de nombreuses intimidations et menaces de mort jusqu'à son domicile. Le député a décidé de porter plainte : "J'ai reçu des intimidations jusqu'à mon domicile, quand on s'attaque à un homme public et qu'on vient jusqu'à son domicile je considère que ce sont des actes ignobles, c'est s'attaquer à la République, j'ai donc porté plainte cet après-midi."

Une poupée avec les yeux crevés a été jetée dans le jardin du député

Dans les mails qu'il reçoit il est question du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire, on lui demande de "bien voter car ce sont des vraies balles que vous allez vos prendre. Faites attention où vous allez. Vous nous injecterez jamais le vaccin." Le député Jean Marc Zulesi explique que clairement c'est sa vie dont il est question du fait de son engagement politique : "On fait pression sur moi avec des mails et une poupée tuméfiée a été envoyée dans mon jardin. C'est une pression et intimidation mais je ne lâcherai rien car il s'agit de lutter contre crise sanitaire. Les messages sont clairs si je débat ou vote pour ce projet de loi, ma vie est en jeu. C'est le message envoyé sur mon adresse parlementaire et sur celles d'autres députés pour ne pas agir sur le débat parlementaire qui va s'ouvrir la semaine prochaine."

Le député LREM des Bouches-du-Rhône estime qu'il est normal de pouvoir débattre sur la question de l'extension du pass sanitaire mais en aucun cas il est acceptable de menacer un élu : "Je pense que le débat est sain, on doit pouvoir débattre de sujets de société pour lutter ensemble contre cette crise sanitaire mais en aucun cas on peut accepter de telle s méthodes. Je veux le dénoncer et je sais que la police fera le nécessaire. Nous retrouverons le coupable car ces méthodes sont honteuses. _On a lancé une poupée dans mon jardin, une poupée avec le bras arraché, les yeux crevés_. Ca touche l'élu que je suis, ca dit beaucoup sur notre société mais ca ne fait que me motiver dans mon combat parlementaire." Une enquête va donc être menée pour retrouver les auteurs de ces menaces, la poupée a été envoyée à un laboratoire pour retrouver des traces ADN.