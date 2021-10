Un dernier hommage à Sacha, 16 ans, tué dans un accident de moto en Dordogne

Un hommage était organisé ce dimanche après-midi à Sarlat en mémoire de Sacha, ce jeune adolescent de 16 ans, tué dans un accident de voiture mercredi dernier. De nombreux proches et amis sont venus faire rugir leurs motos, la passion de Sacha.

Mercredi dernier, Sacha, 16 ans est décédé dans un accident de la route alors qu'il circulait à moto. L'adolescent originaire de Meyrals est entré en collision avec un camion benne. Quelques jours après le drame et au lendemain de l'enterrement, ses amis ont organisé un rassemblement à Sarlat, relayé sur les réseaux sociaux, pour lui rendre un dernier hommage.

Une centaine de motards pour un hommage qui lui ressemble

Une petite centaine de jeunes, casques sur la tête, ont fait rugir les moteurs de leur moto, de leur scooters pendant plusieurs minutes. De quoi bouleverser la grande sœur de Sacha, Jade : "C'est magique, on ne s'attendait pas du tout à cela. Voir tout ce bruit, c'est ce qui l'aurait aimé" confie-t-elle. Un hommage à l'image de Sacha, lui l'amoureux, l'accro de la moto. Florian est un des ses copains de la Maison Familiale Rural de Salignac-Eyvigues : "Il bricolait toujours sa moto, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il allait souvent au Bugue, à Saint-Cyprien avec sa moto. C'est pour cela qu'il était très connu et qu'il y autant de monde". La petite amie de Sacha, Mélissandre, filme le rassemblement de moto avec son smartphone : "Je sortais beaucoup en moto avec lui. Cela va être dur de ne plus passer du temps, de le voir" confie-t-elle. Tous ses amis se sont ensuite rendus en moto sur le lieux de l'accident. Ils veulent désormais y revenir tous les 6 du mois, date du drame, pour déposer quelques fleurs.