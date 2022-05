"Un dernier souvenir, puis plus rien" : les piqûres dans les lieux de nuit se multiplient à Toulouse

17 plaintes ont été déposées ces dernières semaines à Toulouse annonce le Procureur de la République ce matin au micro de France Bleu Occitanie.

"La chance d'avoir des amis autour..."

Un étudiant toulousain, qui souhaite rester anonyme, nous raconte avoir été sans doute victime du phénomène. Mercredi dernier, pour fêter la fin des partiels de son BTS, il décide d'aller boire un verre dans un bar de Toulouse : "J'ai un dernier souvenir d'être avec mes amis, puis plus rien. Un trou noir aux alentours de 23 heures. J'ai l'impression de m'être endormi là-bas et de m'être réveillé chez moi. J'ai eu la chance d'avoir des amis autour pour prendre soin de moi. Si j'avais été tout seul, ce n'était pas la même. Au réveil, j'ai une douleur au niveau du coude et je vois un point noir."

"On ne se sent plus en sécurité"

Le phénomène inquiète les jeunes notamment dans la ville rose. Il enchaîne : "On ne se sent plus en sécurité dès qu'on sort. Je n'étais même pas en boîte de nuit mais dans un bar. Le problème majeur c'est que ça va être difficile de surveiller ou fouiller les gens. C'est difficile à détecter."

Les associations étudiantes prennent le sujet très au sérieux, notamment l'Association Générale Etudiante de Midi Pyrénées, par la voix de sa présidente Océane Ranjeva : "On a mis en place des sondages sur les réseaux sociaux à Toulouse, Castres ou Albi. On essaie de mettre en place des dispositifs pour la rentrée 2022 pour éviter tout ça en soirée étudiante."