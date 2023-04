Explosion dans l'Allier : un des gendarmes blessés est décédé, annonce Gérald Darmanin

Un des gendarmes blessés lors d'une explosion dans l'Allier le 15 mars dernier est mort, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce samedi 22 avril. Les faits s'étaient déroulés sur la commune de La Chapelle, où les gendarmes étaient intervenus pour interpeller un homme dans une maison.

Dans un tweet, Gérald Darmanin dit adresser toutes ses condoléances "à sa famille, ses proches et ses camarades". Le pronostic vital de ce gendarme était engagé depuis le 15 mars. Âgé de 27 ans, il avait été plongé dans le coma, son corps était brûlé à 90%. Il était hospitalisé à Lyon.

L'explosion de la maison avait provoqué le décès de la personne recherchée et blessé sept des gendarmes en intervention. L'homme recherché par les gendarmes avait menacé de mort un agent du Spip, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Âgé de 38 ans, il avait été placé sous bracelet électronique le 16 février dernier et était considéré comme potentiellement dangereux.

Une enquête pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" avait été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes de ce drame. Elle a été confiée à la section de recherches de gendarmerie de Clermont-Ferrand.