Un des plus beaux sites européens d'observation de la migration des oiseaux est au Pays Basque

C'est au col d'Organbidexka, à 1 300 m d'altitude, que se retrouvent chaque année les ornithologues de la LPO et des dizaines de bénévoles passionnés pour un comptage scientifique des oiseaux migrateurs. Des centaines d'espèces, milans, gypaètes, cigognes ou hirondelles sont scrutés aux jumelles.

L'ouverture de la chasse à la palombe se rapproche, ce sera dimanche 1er octobre.

Mais les tirs ne retentiront pas au Col d'Organbidexka, au coeur de la forêt d'Iraty, à 1 300 mètres. Il a été durant des années l'un des sites les plus prisés des chasseurs. Il est aujourd'hui, l'un des hauts lieux européens de l'observation de la migration des oiseaux. Des centaines d'espèces sont scrutées et comptées depuis 40 ans. Des milans noirs, des Gypaètes, des cigognes ou encore des hirondelles et quelques pigeons ramiers ou palombes. Les ornithologues de la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, effectuent des comptages scientifiques aidés par des bénévoles passionnés. Toutes les données sont chaque jour répertoriés sur le site internet "Migraction", devenu une référence dans le monde entier.

