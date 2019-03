Un des surveillants pénitentiaires agressés à Condé-sur-Sarthe est mayennais

Les blocages se multiplient à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, depuis une semaine. Les syndicats et les surveillants pénitentiaires réclament davantage de moyens pour assurer leur sécurité à l'intérieur de la prison et notamment face aux détenus radicalisés. Le 5 mars dernier, l'un d'entre eux, âgé de 27 ans, a en effet agressé deux surveillants avec sa compagne, retranchés dans l'unité de vie familiale.

Vendredi dernier, Yannick une des victimes est sorti de l'hôpital d'Alençon. D'après les informations de France Bleu Mayenne, il s'agit d'un habitant de Pré-en-Pail. L'homme fait d'ailleurs construire une maison dans la commune. Depuis trois ans, Yannick travaille au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Aujourd'hui il va mieux, et a tenu à remercier ses collègues, en manifestation par solidarité devant l'établissement la semaine dernière. Un moment d'émotion pour le Mayennais, sous les applaudissements et avec un pansement sur le visage. Yannick a été aussi blessé au dos. Place au repos pour lui désormais, il ne va pas reprendre le travail tout de suite.

"On espère que cela va aller mieux. Les gens se sentent touchés. Yannick c'est un camarade, un copain donc on se mobilise pour lui. Il va prendre le temps de se reposer, de guérir ses blessures physiques et psychologiques. Il nous a dit qu'il était content qu'on se mobilise pour lui, que ça lui faisait plaisir. Il était ravi. Il ne faut plus jamais que cela se reproduise" déclare Sébastien Payet, délégué syndical UFAP à Condé-sur-Sarthe.