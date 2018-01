Ce mardi, un étudiant a été agressé au pôle bus de Valence par un déséquilibré. Il lui a mis un ciseau sous la gorge et lui a demandé d'appeler la police. Arrêté, l'homme de 45 ans est hospitalisé.

Valence, France

Ce mardi vers 13 heures, un homme de 45 ans aborde un étudiant de 18 ans. Il le saisit par derrière et lui met une lame de ciseau sous la gorge. L'agresseur tient des propos incohérents, il demande au jeune d'alerter la presse et la police. Il lui ordonne d'appeler BFMTV et le GIGN.

La scène repéré en direct sur sur les caméras de vidéosurveillance.

Le jeune s'exécute, il appelle les forces de l'ordre qui repère la scène en direct sur les caméras de vidéosurveillance de la ville de Valence. L'étudiant est terrorisé. D'autres jeunes autour de lui sont tout autant effrayés. Un groupe d'intervention est immédiatement dépêché sur place et parvient à maîtriser l'agresseur, sans aucune violence.

L'opération se termine sans blessé. L'homme de 45 ans est placé en garde à vue, il y tient aussi des propos incohérents. Il vient de Cannes et il est connu des services de police. Une expertise psychiatrique a été réalisée. Le malfaiteur a été hospitalisé d'office.