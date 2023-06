Un détenu agresse cinq agents à la prison de Béziers

Les agressions de surveillants à la prison de Béziers comme de nombreux établissements en France ne sont pas rares. Mais à en croire les syndicats, la population carcérale serait de plus en plus violente (Union Fédérale Autonome Pénitentiaire). Ce jeudi matin vers 07h00, des Surveillants ont été victimes d’un véritable guet-apens, précise le syndicat UFAPn de la part d’un détenu ayant un lourd casier judiciaire.

Un agent frappé au visage, d'autres blessés par des morceaux de verre

Depuis quelques temps déjà les personnels alertaient sur le comportement potentiellement agressif de ce dernier "Comme toujours, l’administration fait la sourde oreille" déplore David Parmentier, le représentante syndicat UFAP. "Elle reste passive dans l’orientation de ces détenus violents".

Ce dernier âgé d'une vingtaine d'année aurait prétexté avoir un problème dans sa cellule pour y faire rentrer un surveillant. C'est alors qu'il aurait frappé au visage sa première victime blessant l’agent à l’arcade sourcilière. Lors de la maitrise, les agents venus en renfort sur l’étage ont eux aussi reçu des coups explique à France Bleu Hérault le syndicat, certains se blessant avec les morceaux de verre délibérément éparpillés au sol.

"Des conditions de travail difficiles"-UFAP

"Nos détentions sont gangrénées par une frange de la population pénale de plus en plus violente consécuvités à des troubles psychiatriques" conclut lUFAP. A cela s’ajouterait des conditions de travail difficile par manque d’effectifs de tous corps et tous grades.