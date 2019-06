Un détenu condamné pour terrorisme agresse deux surveillants au Havre

Les surveillants s'étaient mobilisés il y a un an pour réclamer plus de moyens (photos d'archives)

Le Havre, France

Un détenu condamné pour terrorisme a agressé deux surveillants ce jeudi matin à la prison du Havre. L'homme, âgé de 25 ans, s'en est d'abord pris à une femme, puis à son collègue masculin. Il les a frappés aux bras et aux jambes à coups de barres de fer et de morceaux de verre. L'agression s'est produite à 7h ce jeudi matin alors que les agents pénitentiaires ouvraient la porte de la cellule. Le détenu s'en est pris d'abord à la femme avec un pied de table arraché du sol. Son collègue s'est interposé, lui aussi s'est fait agresser avec la barre de fer et des morceaux de verre. Il a été coupé au niveau du pouce de la main droite.

Le détenu a crié "Allah Akhbar"

Le détenu n'a cessé de crier Allah Akhbar, tout au long de l'agression. En 2017, il a été condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste, il est membre de la filière djihadiste des Buttes Chaumont à Paris. Les deux agents ont été transportés aux urgences de l'hôpital du Havre, leurs jours ne sont pas en danger. Mais selon une source syndicale, la femme a eu la vie sauve grâce à son collègue : "Toute seule, elle y passait" affirme cet agent pénitentiaire.

Pour protester contre cette agression, les surveillants de la prison du Havre ont exercé leur droit de retrait. Ils demandent aussi le transfert du détenu dans un établissement adapté à l'issue de sa garde à vue.