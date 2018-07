Saint-Maur, France

C'est une information révélée par le magazine le Point. Il y a une quinzaine de jours, lors d'une fouille d'une cellule de la centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, une clé de la prison a été découverte. Cette clé permettait, selon nos informations, d'ouvrir 95% des portes de la prison : les autres cellules, le réfectoire ou encore la salle de sport notamment. En effet, la centrale de Saint-Maur fonctionne encore avec un système de clés façon multipass afin d'éviter d'encombrer les surveillants avec un trousseau trop volumineux. Dans des établissements plus récents, d'autres systèmes modernes et surtout plus fiables sont en place.

Pour l'heure, on ne sait pas dans quelles circonstances le détenu, condamné pour meurtre selon nos confrères du Point, s'est procuré la clé. L'homme est présenté selon nos sources comme étant quelque peu remuant en détention.

Toujours est-il que l'affaire, en plus de poser de nombreuses questions, va coûter cher à l'administration pénitentiaire : il va désormais falloir changer la quasi totalité des serrures de la centrale. Montant estimé de la facture : 100.000 euros.

Par ailleurs, lors d'une autre fouille, quelques jours plus tard, des courriers intimes ont été découverts dans la cellule d'un autre détenu. Ces courriers révélaient une relation amoureuse entretenue par le détenu avec une conseillère en réinsertion. L'homme est condamné pour des faits de grand banditisme. La conseillère a été entendue.

Une enquête est évidemment en cours pour faire la lumière sur ces deux affaires.