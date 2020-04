Un détenu de la prison d'Orléans retrouvé mort : l'hypothèse d'une infection au Covid-19 "peu probable"

Un détenu âgé de 47 ans a été retrouvé mort, ce samedi, dans sa cellule du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Le suicide est exclu, l'hypothèse d'un décès lié au coronavirus est "possible, mais très improbable" : une autopsie et un scanner seront réalisés lundi.

L'information suscite une certaine émotion auprès du personnel du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, mais aussi chez les familles de détenus. Un homme de 47 ans a été retrouvé mort hier, en fin de matinée, dans sa cellule. Les secours ont tenté de le réanimer, en vain.

Ni suicide ni meurtre

L'hypothèse d'un suicide est totalement écartée, de même que celle de l'intervention d'un tiers (et donc d'un meurtre). Du coup, dans le contexte actuel, la question ne peut pas ne pas être posée : le décès est-il lié à l'épidémie de coronavirus ?

"C'est possible, mais c'est très improbable", indiquent les pouvoirs publics. "Ce détenu était connu pour avoir des problèmes digestifs, mais il ne présentait aucun des symptômes caractérisant le Covid-19 - forte toux, accès de fièvre, gêne respiratoire - et il n'avait pas fréquenté l'infirmerie ces derniers jours. C'est encore prématuré pour prétendre avoir une certitude, mais tout indique, a priori, que le coronavirus n'est pas à l'origine de la mort de ce détenu."

Le Parquet ouvre une enquête

Malgré tout, pour lever toute ambiguïté et casser la rumeur qui a commencé à se propager à l'extérieur, le Parquet d'Orléans a ordonné une enquête pour déterminer les causes du décès. Une autopsie sera pratiquée ce lundi à l'institut médico-légal de Tours ; un scanner des poumons sera également réalisé. Le détenu en question était incarcéré seul dans sa cellule.

De son côté, l'administration pénitentiaire confirme le décès et renvoie au Parquet pour tout autre commentaire. Cette affaire a suscité en tout cas un début de tension au sein de la prison d'Orléans : une équipe de l'intervention régionale d'intervention et de sécurité a été appelée de Dijon, en prévention, au moment de la distribution des repas hier midi, et pour calmer l'inquiétude des détenus après l'annonce du décès. "Tout est rentré dans l'ordre au bout de quelques minutes", précise l'administration pénitentiaire qui réfute le terme de "mutinerie".