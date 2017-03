Un détenu de la prison de Béziers tente d'agresser sexuellement une surveillante

Un détenu de la prison de Béziers a tenté d'embrasser à plusieurs reprises une surveillante stagiaire ce dimanche midi après la promenade. Un homme transféré dans l'Hérault de la prison de Rodez pour les mêmes faits. Les syndicats dénoncent un manque d'information.

Une surveillante stagiaire d'une vingtaine d'années a été victime d'une tentative d'agression sexuelle ce dimanche midi de la part d'un détenu de la prison du Gasquinoy à Béziers. L'homme a essayé à de nombreuses reprises d'embrasser la jeune femme lors du retour dans sa cellule après la promenade.

Il a fallu l'intervention de deux collègues pour contrôler le détenu. La jeune surveillante a porté plainte et le détenu a été placé en quartier disciplinaire.

L'homme, transféré de la prison de Rodez depuis quelques jours, a récidivé. En effet, il avait déjà tenté d'agresser sexuellement une surveillante.

Ras-le-bol des surveillants

"Nous n'étions pas au courant". Karim Terki tombe des nues. Le délégué CGT pénitentiaire à Béziers dénonce le manque de transparence et d'information sur le dossier du détenu. "On aurait dû le placer dans une aile où il n'y a pas de personnels féminins et où la surveillance est renforcée", détaille Karim Terki. "Ces choses-là ne doivent pas arriver" ajoute-t-il.

"La direction devra expliquer pourquoi il y a un manque d'information sur le détenu" - Karim Terki

Débrayage lundi matin

En signe de solidarité avec leur collègue, les surveillants de la prison de Béziers vont débrayer ce lundi matin. "Nous commencerons à travailler avec un quart d'heure de retard", précise Karim Terki.