Un détenu de la prison de Fresnes arrêté à Perpignan après 9 mois de cavale

Fresnes, France

Les forces de l'ordre ont mis fin vendredi après-midi à la cavale du détenu qui s'était évadé de la prison de Fresnes le 30 décembre 2018. L'homme de 30 ans a été arrêté à la gare de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Repéré en Espagne cet été

Selon une source proche du dossier, l'homme revenait d'Espagne, où il avait été repéré cet été. Il a d'abord été contrôlé à Perpignan sous une fausse identité et laissé libre, avant d'être identifié et arrêté le lendemain. Sa fuite aura duré 9 mois, il était emprisonné des vols et des cambriolages.

Le 30 décembre dernier, il avait réussi à franchir le mur d'enceinte, à "l'aide d'un grappin et de draps attachés les uns aux autres", et malgré des tirs des surveillants postés sur les miradors. Le détenu était classé "DPS" (Détenu particulièrement surveillé) après s'être évadé deux fois en 2016.