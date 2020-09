Un détenu de la prison du Craquelin à Châteauroux agresse quatre gardiens en quelques jours

Trois surveillants de la prison du Craquelin à Châteauroux ont été agressés ce lundi matin par un détenu. L'homme passait en commission de discipline, justement pour avoir déjà agressé un premier surveillant vendredi dernier.

Un gardien a l'arcade sourcilière ouverte

Un des gardiens de prison blessé ce lundi matin a eu l'arcade sourcilière ouverte. Il a été transporté à l'hôpital et s'est vu prescrire quatre jours d'interruption totale de travail (ITT). Les deux autres gardiens sont plus légèrement blessés, l'un à la main, l'autre à la pommette, et se sont vus prescrire chacun un jour d'ITT.

Force ouvrière demande le transfert du détenu

Le syndicat Force Ouvrière demande, dans un communiqué, le transfert immédiat du détenu vers un établissement pour les détenus les plus violents. En attendant, il a déjà été sanctionné ce lundi en commission de discipline et devra passer 30 jours au quartier disciplinaire de la prison du Craquelin.