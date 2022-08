Un détenu de la prison du Pontet poignardé à mort lors d'une bagarre

Un détenu a été poignardé à mort au centre pénitentiaire du Pontet ce mercredi matin. L'agression a eu lieu lors d'une bagarre pendant la promenade, indique Force ouvrière dans un communiqué. Le syndicat explique que "malgré un manque d'effectifs", des surveillants sont intervenus "pour extraire la victime afin de lui prodiguer les premiers soins, en vain". Le détenu a succombé à ses blessures dans la matinée.

Force ouvrière dénonce des violences de plus en plus fréquentes en détention et demande que tous les postes de surveillance soient pourvus.