Un détenu de Mont-de-Marsan jugé pour l'agression d'un surveillant, il voulait forcer son transfert

Cela ressemblait à des tensions liées aux mesures sanitaires, l'affaire résulte en réalité de la frustration d'un détenu n'obtenant pas son transfert. Mardi 24 août, un détenu du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a vu sa peine alourdie de 12 mois d'emprisonnement dont huit ferme et quatre avec sursis probatoire renforcé. Ce sursis sera applicable pendant 24 mois, il implique certaines obligations ainsi qu'un suivi. Il était jugé pour violences et menaces envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le détenu de 23 ans s'en est pris le 15 août dernier à un surveillant du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan qui lui demandait de mettre son masque avant la distribution du repas. "Le gardien m'a provoqué et m'a bousculé, je n'ai de problème avec aucun autre surveillant ou détenu" avance le jeune homme, domicilié à Agen depuis ses 14 ans et originaire de Mayotte.

Tu vas me transférer sale pute, avant que je mette un coup de poêle à un surveillant qui n'a rien à voir...

Le président met en avant une autre version. Le 16 juillet dernier, le détenu adresse une lettre d'insultes à la directrice pénitentiaire montoise, lettre qui comporte également des menaces. "Tu vas me transférer sale pute, avant que je mette un coup de poêle à un surveillant qui n'a rien à voir..." Voilà ce qu'écrit le prisonnier. Il passe finalement à exécution le 15 août, gifle le gardien, se dirige vers une poêle, mais le surveillant réussit à déclencher l'alarme. Cette technique, le détenu de 23 ans l'a déjà utilisée en avril alors qu'il est emprisonné dans le Lot-et-Garonne (dans le centre de détention d'Eysses, à Villeneuve-sur-Lot), là aussi, parce qu'il n'obtenait pas son transfert dans le bâtiment de son choix. Résultat : le prisonnier écope de six mois de prison supplémentaire et se retrouve exfiltré dans les Landes, alors qu'il aurait pu sortir en novembre 2021.

Problème de frustration ou tactique répandue parmi les détenus ?

Devant le tribunal, le jeune homme reconnaît les faits mais se justifie : "Je ne suis pas violent, ce sont les gens qui n'apprennent pas à me connaître." Puis il explique : les demandes répétées de transfert, la directrice qui le lui aurait promis, mais rien qui bouge. "Je me suis énervé et j'ai écrit une lettre, voilà tout, la gifle au gardien, ça n'avait rien à voir, ce n'était pas vraiment des menaces. ça arrive à tout le monde de s'énerver" dit-il. "Enfin, vous avez quand même pris le temps d'écrire une lettre de deux pages, c'est une colère froide..." lui répond le président qui met en avant ses trois condamnations, toutes pour violences. "Vous ne pensez pas avoir un souci de gestion de la frustration ?" ajoute le président. Le détenu reconnaît qu'il aurait besoin de voir un psychiatre.

Le procureur, lui, met en avant un problème d'ordre public plus global dans le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan : "On voit depuis quelques temps des détenus qui se passent le mot : pour forcer son transfert, on bloque sa cellule et on se conduit de manière désagréable." Le Ministère public veut une réponse forte. Il requiert 12 mois d'emprisonnement dont 8 ferme. Réquisitions suivies par le tribunal, le détenu doit également indemniser les victimes qui se sont portées parties civiles, 400 euros pour la directrice pénitentiaire et 500 euros pour l'agent, ainsi que la prise en charge de leurs frais de justice. La peine est également assortie d'une obligation de soins et de travail. "On espère vous remettre le pied à l'étrier, monsieur, là vous n'avez pas de projet, il vous vous saisir de votre avenir plutôt que d'accumuler les prolongations de peines". Le détenu acquiesce, avant de retourner en prison.