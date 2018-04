Normandie, France

Un détenu de Val de Reuil s'est évadé ce jeudi matin, de l'hôpital d'Elbeuf en Seine-Maritime et cela quinze jours seulement après une première tentative d'évasion. Il y a 15 jours en effet, l'homme avait déjà tenté de se faire la belle : il avait escaladé le grillage de la cour de promenade et atteint les parloirs avant d'être interpellé et placé au "mitard".

Cette fois, il a profité de son hospitalisation pour s'enfuir, bousculant le personnel d'escorte et les infirmières. L'homme est toujours en fuite ce jeudi midi.