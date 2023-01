Un détenu du Craquelin condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir agressé neuf surveillants

Un jeune homme de 22 ans, détenu au Craquelin, est repassé devant le tribunal de Châteauroux ce jeudi 19 janvier, en comparution immédiate. Il a été condamné à 10 mois de prison ferme pour outrage, insultes et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Trois jours d'ITT

Le 16 janvier, le jeune homme se bagarre avec un autre détenu pour une histoire de cigarettes. Lorsque les agents interviennent, la situation s'envenime ; il s'en prend à eux, leur crache dessus, leur jette des insultes, parfois racistes et va jusqu'à des violences physiques. Il met un coup de tête dans le nez d'une surveillante, mord deux autres, qui se voient prescrire tous les trois trois jours d'ITT. Au total, neuf agents pénitentiaires sont agressés.

Depuis le box, le détenu explique ses gestes, et notamment les morsures, par une "pulsion". "Je n'arrive pas à la contrôler" déclare-t-il au président. Et de préciser "c'est pas contre les personnes. C'est l'uniforme, je n'ai jamais aimé ça".

Le tribunal a suivi les réquisitions de la substitut du procureur : le détenu a été condamné à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a donc été raccompagné dans sa cellule immédiatement après l'audience. Avant cela, il aurait pu être libéré en février 2024.

Le jeune homme a déjà un casier judiciaire chargé : 11 mentions, dont sept liées à des faits de violence. Il a demandé à intégrer l'unité pour détenus violents.

Les violences envers les surveillants pénitentiaires a été pointée du doigt par les syndicats en fin d'année dernière, notamment à la prison centrale de Saint-Maur, où quatre agressions avaient eu lieu en quatre mois .