Un détenu en blesse quatre autres à la prison de Roanne : FO réclame des tasers

Roanne, France

Les agressions ont eu lieu ce lundi, peu avant 8 heures. Les surveillants du centre de détention de Roanne s'apprêtent à envoyer les détenus aux ateliers de travail quand ils entendent des cris venus d'une cellule. Quatre détenus ont été agressés par un autre détenu.

Un détenu sérieusement blessé à la jambe

L'agresseur était en possession d'un couteau à cran d'arrêt, arme sans doute obtenue via une projection. Il a blessé quatre détenus au total. L'une des victimes est sérieusement blessée à la jambe, elle a été transportée à l'hôpital de Roanne.

L'agresseur s'est rendu rapidement. Il a été placé en quartier disciplinaire, en garde à vue puis à l'isolement.

FO en colère

Le syndicat Force ouvrière réclame, une nouvelle fois, des pistolets à impulsion électrique pour les surveillants. David Martins, secrétaire du syndicat au centre de détention de Roanne, réagit au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire: "Lorsque mes collègues aperçoivent ce détenu armé d'un couteau et un blessé, ils prennent le blessé et se mettent en sécurité derrière une grille [...] mais d'autres détenus sont en présence du détenu armé donc si on avait pu intervenir avec un pistolet à impulsion électrique, on aurait pu neutraliser ce détenu afin de protéger les autres".

David Martins rappelle la mission des surveillants: "Notre mission c'est aussi de protéger les autres détenus", et de regretter "On est face à un ministère qui ne veut pas nous entendre".