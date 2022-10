Un détenu en cavale interpellé par les forces de l'ordre à Nancy

Il était environ 23h ce vendredi soir à Nancy lorsque les forces de l'ordre repèrent un homme d'une trentaine d'années à bord d'une voiture. Quelques heures plus tôt, il venait d'être déclaré en évasion après s'être échappé du centre de semi-liberté de Maxéville. Une course-poursuite a dû s'engager au niveau de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, juste avant le début de l'avenue de Strasbourg.

Un coup de feu tiré

A la vue des agents, le fuyard tente de lancer une marche arrière sur plus de 50 mètres afin d'échapper au contrôle, avant de viser délibérément l'un d'entre eux avec son véhicule, selon le syndicat SGP-Police FO. C'est là qu'un coup de feu est tiré pour tenter de le stopper. Le prisonnier descend pour partir en courant, parvient à semer la police, et sera retrouvé quelques instants plus tard, dans un square, par la BAC de nuit. Personne n'a été blessé au cours de l'intervention, mais l'agent pris pour cible bénéficie d'un jour d'interruption de travail à cause du choc psychologique.

Sous l'emprise de substances

Le suspect interpellé était au volant d'un véhicule volé, sans son permis et sous l'emprise de stupéfiants, précise le procureur de Nancy. Il purgeait une peine d'un an de prison pour un cambriolage et une conduite sans permis ainsi qu'une autre sanction de 4 mois de prison pour vol et conduite sans permis.