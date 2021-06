Ce lundi 21 juin, un détenu est à l'hôpital suite à une bagarre avec un autre détenu de la prison de Valence. Il y est depuis samedi soir et son pronostic vital est toujours engagé. Pour l'heure, nous ne connaissons pas les raisons de cette bagarre.

Un détenu entre la vie et la mort après une bagarre à la prison de Valence

Un détenu de la prison de Valence toujours entre la vie et la mort ce lundi matin. Il a été blessé lors d'une bagarre en promenade avec un autre détenu, samedi 19 juin vers 17h15. L'un des détenus s'acharne sur l'autre et le frappe à coups de pieds et de poings. Les coups continuent même quand l'homme agressé tombe au sol.

Cinq surveillants interviennent et trouvent la victime inconsciente, en arrêt cardio-respiratoire. Ils lui font un massage cardiaque en attendant l'arrivé des secours. La victime est évacuée vers l'hôpital de Valence, l'agresseur, lui, passe la nuit en cellule disciplinaire.

Les policiers ont interpellé l'agresseur sur demande du Parquet dimanche matin et l'ont placé en garde à vue, où il est toujours ce lundi matin.

On ne connaît pas encore les raisons de la bagarre entre ces deux détenus de droit commun, tous deux originaires de Valence.