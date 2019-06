Un détenu évadé dans le Gard depuis le 23 mai, retrouvé à Aubenas en Ardèche

Aubenas, France

Un détenu évadé dans le Gard depuis le 23 mai dernier a été retrouvé et arrêté a Aubenas (Ardèche) lundi soir. Gilles Lepage, ardéchois de 35 ans, est loin d'être inconnu des services de police d'Aubenas. Il est soupçonné d'avoir commis une cinquantaine de vols et de cambriolages entre l'Ardèche, le Gard et la Lozère.

Le 23 mai dernier, pendant son transfert entre la prison de Villeneuve-lès-Maguelone et le tribunal d'Alès, Gilles Lepage a réussi à tromper son escorte. Cet ardéchois a prétexté une envie pressante, le fourgon s'est alors arrêté à une vingtaine de kilomètres au Sud d'Alès. Le prisonnier en a profité pour s'échapper. 120 gendarmes, un hélicoptère, des chiens, des fouilles, des contrôles ou encore des barrages n'ont pas permis de retrouver l'évadé.

Une deuxième évasion

Lundi soir vers 22h00, dans la zone commerciale de Ponson à Aubenas, une patrouille de nuit a aperçu un scooter dont le passager ne porte pas de casque. Le pilote refuse de s'arrêter et prend la fuite à pied après avoir bloqué son deux-roues. Les policiers le retrouvent dans le jardin d'une maison.

Gilles Lepage a déjà été condamné à plusieurs reprises et retrouvé dans le Sud Ardèche après une première évasion, il n'avait pas rejoint sa cellule après une permission de sortie. Depuis sa seconde évasion, le tribunal d'Alès avait lancé une fiche de recherche.

Depuis lundi soir, cet ardéchois est réincarcéré. Il devra répondre de faits de recel du scooter volé à Privas en 2017, d'un vol avec effraction en décembre dernier mais également d'un abus de confiance commis à Marseille en 2018.