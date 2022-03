Un détenu grimpe sur le toit du gymnase de la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré

Un détenu est parvenu à monter sur le toit du gymnase de la caserne mercredi soir à la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). L'homme a escaladé le bâtiment vers 19h45, annonce le syndicat FO justice dans un communiqué.

Arrivé il y a quelques mois dans la prison rétaise, l'homme est un récidiviste puisqu'il avait déjà atteint les toits des préaux de la cour de promenade le 11 février dernier. Un nouvel incident qui a nécessité l'intervention des équipes bordelaises des ERIS, les unités d'intervention de l'administration pénitentiaire, pour le déloger.

Le syndicat FO Justice réclame "la mise à niveau sécuritaire du gymnase et espère que les failles de sécurité signalées seront enfin prises en compte". Les surveillants demandent une sanction disciplinaire à la hauteur de l’incident causé par ce détenu, et à l’issue, un transfert vers un établissement sécuritaire et adapté.

La direction de la centrale pénitentiaire n'a pas souhaité réagir.